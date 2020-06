Innovaties getest op extra rijstrook bij tankstation Kloosters aan A58 bij Oirschot

Eigenaren grote winkelpan­den pakken mis bij politiek Tilburg

6:58 TILBURG - Twee Tilburgse vastgoedeigenaren pakken mis: de gemeenteraad vergunt het hen niet de door hen gewenste winkelbranches toe te laten in hun panden. Dat is de toch nog verrassende uitkomst in een debat over de toekomst van de Tilburgse detailhandel.