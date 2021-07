Inspectie houdt vast aan boete voor slachterij Vion voor uitzendkracht die in zijn hand sneed

Verdachte van inbraken betrapt met koevoet, maar Tilburg mag hem geen dwangsom opleggen

9:18 TILBURG - Een man die al vaker verdacht geweest is van inbraak of diefstal, wordt nu betrapt met een koevoet en handschoenen in de auto. De gemeente Tilburg is het daarom zat en legt de man een dwangsom op: als hij nog een keer met inbrekersspullen wordt betrapt, moet hij 2500 euro betalen. De rechter oordeelt anders: de dwangsom mag niet.