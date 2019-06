Inspectie: 'Zorg Torentjeshoef moet veel beter'

De Inspectie bezocht het woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel-Enschot in juli 2018 en maart dit jaar.

Het woonzorgcentrum voldeed in juli 2018 niet aan negen van de vijftien normen, in maart was dat twaalf van de veertien. De inspectie heeft met name zorgen over de multidisciplinaire samenwerking, de opvolging van behandeladviezen, de manier van werken en het gebrek aan deskundig personeel.

‘Verbeterpunten bekend’

Er is geen sprake geweest van levensgevaarlijke situaties voor de circa vijftig bewoners. Bij Esther Voeten, bestuurder van 't Heem waar Torentjeshoef onder valt, is het rapport bekend, maar de verbeterpunten ook. ,,We hadden zelf al vastgesteld dat in onze organisatie een aantal dingen niet goed gaat. Bijvoorbeeld met huisartsen. Elke cliënt heeft zijn eigen huisarts, wat soms problemen geeft in de samenwerking. Verder hebben ook wij problemen om goed personeel te vinden. Als we mensen inhuren, doen we dat nu voor langere tijd zodat onze cliënten niet steeds met een ander te maken krijgen. Maar dat neemt niet weg dat we met onze huidige medewerkers afspraken moeten maken over verslaglegging, procedures en werkwijze.''

Drie maanden