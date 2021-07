Inspraak was 'niet zorgvuldig', toch mag bouwplan van bedrijfsunits in Tilburg door

Over de bouw van de units, waarmee onder meer een zeven meter hoge, blinde muur tegen tuinen aan wordt gebouwd, is een hoop onrust in de wijk. Bewoners die nu nog vrij uitzicht hebben vanuit hun tuin, kijken straks allemaal tegen een donkere, blinde muur aan. Volgens de bewoners is er van inspraak helemaal geen sprake geweest, terwijl dat wel moest. Een samenvatting van de ‘inspraak’, die is opgesteld door de bouwers, bevat dan ook maar enkele regels tekst. Ook de wijkraad Noordraad oordeelde eerder al hard over het ‘misbruik van het woord omgevingsdialoog’, ,,Aangezien die niet heeft plaatsgevonden op een manier die je normaliter verwacht. Hier zijn de bezwaren van omwonenden niet op een normale en respectvolle manier naar voren gekomen.”