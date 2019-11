Installatie Van de Donk als burgemeester Hilvarenbeek op 18 december

Maarten van de Donk (49) is de opvolger van Ryan Palmen, die die in april na negen jaar afscheid nam om aan de slag te gaan in de gemeente Horst aan de Maas. Sindsdien was Harrie Nuijten waarnemend burgemeester in Hilvarenbeek. Op 18 december mag hij dus de ambtsketen overdragen.



De nieuwe burgemeester komt uit Rotterdam, maar groeide op in Waalwijk. Hij was van 2010 tot 2017 actief als raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Rotterdam. Daarvoor was hij van 1998 tot 2006 ook wethouder van Noord-Rotterdam, een deelgemeente met zo’n 50.000 inwoners. Van de Donk stopte in 2017 als raadslid vanwege zijn drukke baan bij Radar, een adviesbureau voor sociale vraagstukken. Hij is daar gespecialiseerd in de thema’s jeugd en radicalisering.