Intensive Care ETZ kijkt met beetje vrees én goede moed naar de herfst: ‘Wat gaat er komen, spookt door het hoofd’

Intensivist Desiree Burger en Manon Bouman, hoofd van de Intensive Care-afdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) hebben het zich de afgelopen tijd vaak afgevraagd. Kunnen we de drukte aan, gaan we het redden? Burger: ,,Dat is uiteindelijk met kunst- en vliegwerk gelukt. Normaal hebben we een zomerdip, dan is het rustiger en draaien we vanwege de vakantieperiode met minder bedden. Dat hebben we nu niet gedaan. Gelukkig konden de medewerkers wel op vakantie om de batterij even op te laden.”