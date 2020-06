Intents trok online een kwart miljoen fans, maar droomt al van een volle wei volgend jaar

OISTERWIJK - Een kwart miljoen bezoekers: zoveel bezoekers trok Intents niet eerder. Ze stonden dit weekend alleen niet op de festivalweide achter sportpark D’n Donk te Oisterwijk. Verdeeld over 147 landen werden de hardstyle fans door 30 dj's via YouTube en andere kanalen bediend.

Een bijzondere editie was de online versie van 2020 sowieso, ook voor festivalbaas Remko Hermans. ,,Zo'n live stream is nog best intensief, maar er zijn ook momentjes geweest waarop ik naar het lege terrein keek en dacht: het had zo mooi kunnen zijn.”

Dichter bij de ervaring ter plekke was volgens Hermans niet mogelijk. In de stijl van het thema ‘Step into the game’ was vanachter een gigantische game console een podium opgetrokken.

Een cameracrew registreerde op de festivalweide de optredens van de artiesten, compleet met lichteffecten en op zaterdagavond de traditionele vuurwerkshow als afsluiting.

Zakelijk staat Intents nog altijd overeind, weet Hermans, al moest in februari wegens noodweer ook al de zondag van Karnaval Festival in Moergestel afgeblazen worden.

Volledig scherm Intents 2020 was alleen online te beleven. © Intents

,,We hebben nog wel wat gesprekken met de verzekering voor de boeg. Maar we zijn vooral geholpen door al de mensen die een ticket hadden gekocht. Een enkeling maar wil zijn geld terug. Het overgrote deel ruilt het kaartje in voor onze zeventiende editie volgend jaar.”

Zorgen om leveranciers

Corona blijft onvoorspelbaar, maar Hermans is een optimist: ,,Ik denk dat we volgend jaar weer gewoon festivals kunnen houden. Ik maak me wel zorgen over de leveranciers. De podiumbouwers, de tentenbouwers, al die bedrijven die wij nodig hebben: overleven ze deze crisis?”

Op de duizend vrijwilligers, voor een groot deel uit Oisterwijk zelf, denkt Hermans volgend jaar gewoon weer te kunnen rekenen. Het thema blijft ook hetzelfde.

The games must go on, immers.

Volledig scherm Remko Hermans, fulltime organisator van dancefestival Intents in Oisterwijk © Tom Tacken/BD