‘Interesseert het deze stemmingmakers dat er in Haghorst geen buurtbus rijdt?’

Tilburger Duncan Laurence laat niets heel van concurren­tie en is ook op Spotify een enorme hit

13:00 TILBURG - De Nederlandse inzending van Duncan Laurence voor het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv, Arcade, is in een week tijd op Spotify al meer dan een miljoen keer gestreamd en dat zegt wat over de populariteit van het nummer. Ook op YouTube wordt de clip veel bekeken.