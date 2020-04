Intermezzo krijgt drive-through-ijssalon aan de ringbaan: ‘Met het warme weer toch een ijsje halen’

Heijnekamp was gecharmeerd van het idee. Ook om zo mensen te verspreiden over meerdere plekken. ,,Met het warme weer (zondag is 18 graden in het vooruitzicht gesteld) gaan ze toch een blokje om of komen ze een ijsje halen. Er mogen maar een paar mensen in de zaak en buiten mag het ook niet te druk worden. Daarom openen we ook de zaak aan het Piusplein. En zo'n drive-through is helemaal een goede oplossing, dan is de afstand er zeker.”



Drie medewerkers van het autoverhuurbedrijf gaan de auto's in goede banen loodsen, twee personeelsleden van Intermezzo bemannen de salon. De drive-through gaat vrijdagmiddag om twee uur open en is zeven dagen per week tot 22.00 uur te bezoeken. ,,Dat is vooralsnog de planning, maar we kijken hoe het loopt.”