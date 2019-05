Internationaal G-voetbaltoernooi in Tilburg: spannend tot het laatste fluitsignaal

TILBURG - Op de velden van voetbalvereniging SVG in Tilburg speelden dit weekend dertien G-voetbalteams. Helaas zonder veel publiek, maar het plezier was er niet minder om.

Toernooi-voorzitter Peter Balmakers maakt zich niet druk om de publieke belangstelling. ,,Daar doe je dit niet voor. Het gaat om de spelers, hun plezier. En de complimenten die je krijgt omdat het goed georganiseerd is." De organisatie begon in september, toen SVG werd gevraagd de eerste editie van de Special Olympics te organiseren. ,,SVG heeft al zo'n 25 jaar een G-voetbalteam en nu drie heren en één dames G-voetbalteam." Het toernooi wordt gespeeld onder auspiciën van de Special Olympics en de voetbalbond UEFA. ,,Daardoor moeten we aan meer regels voldoen, zoals precieze afmetingen van het veld.”

Derde plek

Eric Janse moet zomenteen één van die velden op. Hij speelt met één van de twee Nederlands elftallen om de derde of vierde plek tegen Duitsland. ,,We hebben vrijdag al tegen ze gespeeld en toen werd het 2-2. Maar we gaan voor die derde plek!" Het is de eerste keer dat hij meedoet aan een internationaal toernooi. ,,Ik vond het wel spannend, maar na de eerste wedstrijd gelukkig niet meer."

Volledig scherm Op het internationale G-voetbaltournooi in Tilburg speelden Frankrijk en Polen om de derde plek © Rudolf Robben

Finale

In een dug-out langs de kant zit Michelle Hessel uit Denemarken met enkele van haar teamgenoten, in afwachting van hun finale tegen Azerbeidjan. ,,Ik voetbal al tien jaar, vaak met het nationale team. Mijn club is Tune IF, een plaats ten westen van Kopenhagen." Ze komen als team een paar keer per jaar bijeen om te trainen en te spelen. Internationaal deed het team ervaring op in onder andere Abu Dhabi. Nu dus in Tilburg. ,,We hebben al van Azerbeidjan gewonnen, dus vertrouwen is er wel. En als zij niet scoren, hebben we dit toernooi geen enkele goal tegen gehad." Helaas scoort Azerbeidjan maar liefst drie keer en verliest Denemarken daardoor de finale.

100% inzet

Een veld verderop staat Mario Prescott, coach van het team uit Gibraltar. Voor hen is het spelen van een internationaal toernooi bijna een gewoonte. ,,Wij spelen geen competitie en moeten het hebben van de toernooien zoals deze. Maar ze doen het echt goed. En dat op gras, want dat zijn we ook niet gewend." In het dagelijks leven is hij logistiek manager. ,,Een G-voetbalteam begeleiden en coachen is geweldig om te doen. De spelers geven 100% inzet, hebben altijd plezier en zijn dankbaar. Daar doe ik het voor."

In zijn team is de jongste 17 jaar, de oudste 42. Verschillende leeftijden en verschillende niveaus: ,,We hebben een mooie mix. De één is wat beter dan de andere, maar als team zijn ze ijzersterk." Hij ziet de finale tegen Nederland dan ook niet met angst tegemoet. Al is het alleen maar omdat ze in de poulewedstrijden al wonnen. ,,Maar hè, dit is wel voetbal he?! Je weet het pas als de wedstrijd is afgelopen!" Als het eindsignaal geklonken heeft, staat er 1-0 op het scorebord: voor Nederland.