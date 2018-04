Internationale all-female rockband 'Beatles by Girls' bij Heyhoef-Backstage

TILBURG - Yesterday, Michelle en Lucy in the Sky with Diamonds. Een greep uit ruim 30 nummers van The Beatles, waarmee de internationale all-female rockband 'Beatles by Girls' zaterdagavond het swingende Liverpool van de jaren 60 doet herleven op het podium van Heyhoef-Backstage. Met op drums de Tilburgse Janneke van Heeswijk.

"Ze noemen mij ook wel Ringa", zegt de naar eigen zeggen grootste Beatles-freak van de band, verwijzend naar de legendarische drummer. "Maar ik doe Ringo Starr ook echt na. Hij heeft een eigen stijl in typische 'fills en roffels'." Als een volleerd beatboxer begint Van Heeswijk spontaan de drums na te bootsen waar ze op doelt.

'Ringa' speelt inmiddels drie jaar in de all-female rockband. Een idee, zoals bedacht door de Belgische Dave Imby en de Franse Florence Sabeva. Professionele muzikanten die ze tijdens eerdere optredens in Engeland leerde kennen: "Beatles by Girls was eerst meer een concept, dan een band. Maar het leent zich niet voor sessiemuzikanten. Je moet echt goed op elkaar zijn ingesteld. De kwaliteit verbetert ook als je veel met elkaar speelt."

Toch lijkt repeteren met bandleden die verspreid wonen over Nederland, België, Engeland en Frankrijk een hele uitdaging. Laat staan het aanvullende strijkkwartet met muzikanten uit onder meer Rusland, Griekenland, Canada en Letland. Van Heeswijk: "Eigenlijk staat onze set nu. Er zijn zelfs mensen die zeggen 'ik hoef niet te repeteren'. Die in Engeland wonen, pakken gewoon de tunnel en komen naar België. Vaak op de dag zelf hebben we nog een doorloop. De strijkers zijn allemaal werkzaam in Nederland. Het is altijd maar net wie er kan."

De op het Tilburgs Conservatorium afgestudeerde muzikale duizendpoot hoeft dan ook niet lang na te denken wat deze band zo bijzonder maakt: "Het is heel uniek, zo'n internationaal gezelschap. Er is ook al interesse getoond vanuit de hele wereld, zoals Japan en Zuid-Amerika. En het zijn alleen maar vrouwen, dat is een hele andere ervaring. Het geeft andere energie. Het is gewoon heel leuk én vernieuwend om te zien."