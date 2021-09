Internationale veldrit op Klein Oisterwijk: ‘Renners hebben goesting’

Twee dagen

Het programma van de internationale veldrit is uitgesmeerd over twee dagen. ,,Op zaterdag 16 oktober komen vanaf 10.00 uur eerst de jeugdrenners in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar in actie, gevolgd door de nieuwelingen en nieuweling-meisjes (15-16 jaar). Een dag later is het de beurt aan de amateurs, masters, junioren, elite-vrouwen en elite-mannen.”