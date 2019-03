Internationale Vrouwendag in Tilburg: 'Voor de wet zijn we gelijk, maar in de praktijk is er nog veel te doen’

,,Voor de wet zijn we gelijk, maar in de praktijk is er nog veel te doen", zegt Gerda de Vries, directeur van Feniks. Al meer dan 100 jaar wordt wereldwijd op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd, een volgens De Vries nog steeds noodzakelijke feestdag: ,,Het gaat niet slechter, maar op een aantal punten is het een weerbarstige praktijk. Op het gebied van algemene vrouwenrechten doet Nederland het ook niet goed."

De pijnpunten

Een constatering die het 'Global Gender Gap Report 2018' van het World Economic Forum bevestigt. Op de ranglijst van landen waar vrouwen gelijk zijn aan mannen, staat Nederland op de 27e plaats. Wél een stijging van vijf plaatsen vergeleken met 2017, maar dat jaar kelderde ons land maar liefst 16 plaatsen. De Vries weet feilloos de pijnpunten te vertellen. Zo neemt volgens haar onder meer zwangerschapsdiscriminatie toe en stijgt armoede onder vrouwen: ,,17 procent van de Tilburgers leeft in armoede. Alleenstaande- vrouwen of moeders zijn daarin oververtegenwoordigd."

In het jaar dat Nederland 100 jaar vrouwenkiesrecht viert, is het aantal vrouwen in de politiek minimaal. Vrouwelijke ministers zijn in de minderheid en van een vrouwelijke minister president is nog nooit sprake geweest. De Vries begrijpt er niets van: ,,Vrouwen doen het beter in het onderwijs, maar het vertaalt zich gewoon niet naar de praktijk."

Ook wat betreft salariëring lopen vrouwen nog steeds achter. Iets dat ook de speciale gast van de feestelijke avond, Angelique Houtveen, DJ bij 3FM, ervoer: ,,Ik kwam erachter dat er mannelijke DJ's waren die minder werkten, maar meer verdiende dan ik. Dat heb ik aangekaart. Uiteindelijk kreeg ik 1500 euro per maand meer, voor iets dat eerst niet onderhandelbaar was."