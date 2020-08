Introductie in Tilburg met biercantus vanachter je laptop: ‘Daar zit je dan, in je eentje dronken voor je scherm’

Scooterrij­der schrikt van naderende auto en gaat hard onderuit in Oisterwijk

26 augustus OISTERWIJK - Een scooterrijder is woensdagmiddag op de Vloeiweg in Oisterwijk onderuit gegaan. De man hield er een flinke hoofdwond aan over en is overgebracht naar het ziekenhuis. De toegesnelde ambulance is met zwaailicht en sirenes aan vertrokken.