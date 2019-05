Inval bij veevoederbedrijf in Baarle-Nassau om illegaal vermengen van veevoer: vier vrachtwagens in beslag genomen

De boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen. Er zijn ook huiszoekingen gedaan in de omgeving van Baarle-Nassau en een woning net over de grens in België. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte, zijn vermogen en enkele voertuigen.

Jan H.

De Belgisch-Nederlandse onderneming was in 2004 betrokken bij een melkschandaal. Bij een inval in Baarle-Nassau trof de Nederlandse politie destijds met antibiotica vervuilde melk aan. Die werd door het bedrijf tot melkpoeder verwerkt en als grondstof voor veevoer verkocht. De melk kwam van Campina in België die de melk had moeten laten vernietigen maar stiekem aan Jan H., directeur van het bedrijf, leverde. Campina kreeg in België 110.000 euro boete. De onderneming van H. bleef in dat land buiten schot.