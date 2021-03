COLUMN ‘Hans, met drie banen zit je op nog geen 16 uur per dag’

20 maart TILBURG - Allereerst Hans: gefeliciteerd. In de Tilburgse haarvaten zat je al, en nu dus ook in de Tweede Kamer. Mooi hoor. Korte lijntjes zijn belangrijk, zeg je zelf regelmatig. Wel uitkijken, want ‘korte lijntjes’ betekenen bij Haagse politici vaak iets heel anders. En je gezondheid blijft natuurlijk het allerbelangrijkst.