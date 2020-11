Investeren in vrije tijd van jongeren in Hilvarenbeek in plaats van meer naar Jeugdzorg

HILVARENBEEK - Hoe hou je kinderen weg bij Jeugdzorg? En hoe zorg je dat jongeren hun talent kunnen ontwikkelen, dat ze zich kunnen redden in deze maatschappij? In Hilvarenbeek gaan ze daarin de komende jaren investeren: positief jeugdbeleid heet dat.

Elke marketeer weet: het bereiken van jongeren is een behoorlijke uitdaging. En elke moeder weet dat pubers zich soms lastig laten motiveren om van de bank te komen. In Hilvarenbeek gaat het jongerenwerk die uitdaging wel aan. De gemeenteraad heeft daar gisteren voor volgend jaar extra budget voor vrijgemaakt: 190.000 euro om precies te zijn.

Kosten Jeugdzorg

Een bedrag dat verantwoordelijk wethouder Gerrit Overmans terug wil verdienen door de kosten voor de Jeugdzorg omlaag te brengen. ,,Jongeren gaan naar school, worden thuis opgevoed en ze hebben vrije tijd. En juist in dat laatste willen wij investeren. Dat ze leren omgaan met de uitdagingen die bij het leven horen", zegt Overmans. ,,Het doel is om minder Jeugdzorg in te zetten. Je kunt overigens nooit iedereen weghouden van specialistische hulp. Die blijft altijd nodig."

Hoe ziet dat er dan concreet uit? Door in elk geval zeker niet alles dicht te timmeren, zegt Sanne Abrahams, strategisch beleidsadviseur. ,,Je kunt het zien als het model Scouting. Wij creëren via het jongerenwerk de speelruimte waarbinnen de jongeren zelf aan de slag kunnen. Zij komen met ideeën en worden geholpen bij de uitvoering. Door de groep te begeleiden, houden de jongerenwerkers meteen het individu in de gaten. Als het even niet zo goed lijkt te gaan, gaan ze het gesprek aan.

Een webinar over lachgas en ouders bijpraten over seks

Dat klinkt nog allemaal abstract, maar dat is het niet. Sinds een jaar of anderhalf is de groep HEBE opgericht. Daarin zijn nu 35 jonge mensen actief die allerlei activiteiten hebben bedacht en uitgevoerd. Een webinar bijvoorbeeld over lachgas en hoe schadelijk dat kan zijn. Een voorlichtingsbijeenkomst over alcohol en drugs onder de noemer Spuiten en Slikken. Daar kwamen ruim honderd jongeren op af.

En het hoeft niet allemaal serieus te zijn: zo was er Shine on stage en er is een escaperoom ingericht. Ook de ouders worden betrokken, bijvoorbeeld over het thema seks. Voorkomt misschien hier en daar ongemakkelijke gesprekken.

Quote We willen al in groep 8 beginnen. Door daar al de gesprekken met kinderen te starten Sanne Abrahams , strategisch beleidsadviseur

Zeker de jongeren tot een jaar of 18 zijn misschien wel lastig om bij een groep als HEBE te betrekken. Daarin gaat het jongerenwerk nu het komende jaar extra investeren, het is de bedoeling dat de groep groeit naar tweehonderd betrokken jongeren. Abrahams: ,,We willen al in groep 8 beginnen. Door daar al de gesprekken met kinderen te starten."

Om de extra investering in het jongerenwerk terug te verdienen, ziet de wethouder nog een taak. ,,We zien dat huisartsen naar een medische oplossing zoeken als jongeren daar komen met een probleem binnen het gezin of gedrag. Dan komt de GGZ en Maatschappelijk Werk om de hoek kijken. Een huisarts kan ook eerst verwijzen naar HEBE. Jongeren kunnen elkaar ook helpen", zegt Overmans.