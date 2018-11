Woensdagavond deelde hij zijn levensverhaal tijdens de maandelijkse Veteranen Netwerkborrel van Stichting Veteranen Hart van Brabant in het Tilburgse Café Hoegaarden. “Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het ongeluk nog steeds laten gebeuren”, zegt Baarlenaar Edwin Vermetten (45). Niet direct een uitspraak die je van iemand verwacht, die op sterven na dood was. “Ik heb er alleen veel moeite mee gehad, dat het geen ongeluk is geweest door een militaire actie.” Een frontale botsing met een andere viertonner van defensie zette het leven van de toenmalig plaatsvervangend Sergeant en chauffeur volledig op zijn kop. Dat hij nooit meer zou kunnen lopen zonder hulpmiddelen ging er bij hem niet in. Vermetten sportte, tegen het advies van zijn revalidatiearts in, iedere dag uren achter elkaar.

Leuke dingen meegemaakt

Acht jaar en 28 operaties later zette de gedreven veteraan onbedoeld de eerste stappen als topsporter. Hij beklom de Mont Ventoux in een rolstoel in drie uur en tien minuten. Iets dat niet onopgemerkt bleef bij het NOC*NSF, die de toen 38-jarige uitnodigde voor een talentendag. “Ik heb inmiddels zoveel leuke dingen meegemaakt en bijzondere mensen ontmoet, dat zou anders nooit zijn gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld Michelle Obama een keer gesproken en een geintje uitgehaald met George W. Bush, die later tijdens een persconferentie nog zei ‘in Hollandse humor te zijn getrapt’.”

Wereldnieuws

Vermetten haalde afgelopen oktober de wereldpers toen hij tijdens de Invictus Games in Sydney, een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond zijn geraakt, zijn rolstoeltennis-partner Paul Guest door een angstig stressmoment heen hielp. Guest lijdt aan een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en werd getriggerd door het geluid van een overvliegende helikopter. “Ik zag dat mijn maatje in de shit zat. Het was muisstil, doodeng, er zat zeker driehonderd man publiek, maar je kon een speld horen vallen. Ik begon tegen hem te praten ‘let it go, let it go Paul, en voor ik het wist zong ik zachtjes dat nummer uit Frozen. Hij begon een beetje mee te neuriën en kwam na ongeveer een kwartier uit z’n bubbel.”