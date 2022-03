Inwoners Haghorst bouwen D’n Deel om tot opvang voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Hartverwarmend’

Om dat allemaal in goede banen te leiden, is inmiddels een werkgroep opgericht, bestaande uit Diana van den Boer en Cindy Kleij. Zij coördineren de noodzakelijke werkzaamheden bij de verbouwing van het pand. Ook brengen ze in beeld welke spullen en vrijwilligersdiensten er nodig zijn. Dit met ondersteuning van de Coöperatie Haghorst, Hallo Haghorst, de dorpsondersteuner en de gemeente Hilvarenbeek.