Inwoners Haghorst: wethouder, ga bouwen!

HAGHORST - De inwoners van Haghorst willen dat er zowel nu als in de toekomst voldoende woningen worden gebouwd in het dorp. Dat was de duidelijke boodschap die verantwoordelijke wethouder Leon van de Moosdijk maandagavond meekreeg tijdens de omgevingsdialoog over de woningbouw in het plan De Welder 2.

Voor de wethouder is het overigens geen onbekend geluid. ,,Alle zes de kernen van Hilvarenbeek zitten te vechten om een stuk woningbouw.” Nu de gemeente grond aan de zuidzijde van Haghorst vlak bij de voetbalvelden heeft aangekocht, kan aan de wijk De Welder 2 verder invulling worden gegeven. De gemeente wil daar starters-, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen realiseren.

Inwoners en kinderen nodig

Bestuurslid en lid van de werkgroep Woningbouw van de Coöperatie Haghorst Jan van Doormaal benadrukte bij de start van de avond het belang van de bouw voor de leefbaarheid van Haghorst. ,,Om te zorgen dat de school vol is, hebben we inwoners en kinderen nodig. Dat gaat steeds beter en als we nu door kunnen gaan met de woningbouw, heb ik daar het volste vertrouwen in.” Van Doormaal hoopt dat ook zo snel mogelijk wordt gestart met de geplande woningbouw.

De door de gemeente ingehuurde projectleider Pieter van Buuren wil ook graag vaart houden in de verdere ontwikkeling van de woningbouw voor Haghorst. ,,We moeten aan de bak. Samen optrekken en het vertrouwen weer terugbrengen.” Als alles meezit, zou volgens Van Buuren het bestemmingsplan in maart of april volgend jaar in de gemeenteraad behandeld kunnen worden. De schop zou in juli van dat jaar mogelijk de grond in kunnen.

Eerst zien dan geloven

Woorden die niet slecht vielen bij de vijftig aanwezigen tijdens de bijeenkomst Den Horst, maar het algemene gevoel en de stemming was toch wel: eerst zien en dan geloven.

Concreet was in ieder geval de mededeling van de wethouder dat belangstellenden voor een starterswoning zich kunnen melden. Haghorstenaar Dick Hesselmans die betrokken is bij het CPO-project om samen met jongeren in eigen beheer starterswoningen in De Welder te gaan bouwen, reageerde wat teleurgesteld op de mededeling. ,,Een goed initiatief, maar jammer dat er nu maar vijf starterswoningen op de rol staan. De gemeente weet dat er nu al zeven belangstellenden voor zo’n woning zijn.”

De inwoners van Haghorst kunnen tot en met 30 augustus via de website hilvarenbeek.nl/dewelder2 inhoudelijk reageren op het ruimtelijke plan.