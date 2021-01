Inzamelingsactie gestart voor kringloopwinkel ’N Habbekrats: ‘Faillissement helaas dichtbij’

De keukenspullen liggen bij elkaar, kleding hangt op kleur gesorteerd en de boeken liggen netjes in de boekenkasten. De bezoeker ziet dat hier met liefde wordt gewerkt. ,,Deze winkel is mijn tweede huis, ik ben er zeven dagen per week te vinden. Het is ook veel meer dan een winkel, het is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Tilburg-Noord. Op een dag komen er rond de 250 klanten over de vloer, soms alleen om een praatje te maken”, vertelt Onnechien van der Laan, de eigenaresse van ‘N Habbekrats.

De winkel is vijf jaar geleden opgericht om mensen met een smalle beurs in Tilburg-Noord te helpen. De prijzen zijn bewust laag zoals de bak ‘alle kleding voor 50 cent’ wel aangeeft. De winkel haalt er geen winst uit en heeft dus geen groot spaarpotje om deze crisis door te komen, zegt Van der Laan. Voor de regelingen van de overheid blijkt ze nu niet in aanmerking te komen. Vervelend genoeg omdat ze lage vaste lasten heeft, maar die moeten wel worden betaald. Reden voor trouwe klant Wendy Muskens om in actie te komen.

Quote Vlak na de bekendma­king van de tweede lockdown, was die spirit weg. Het leek net of er een kaarsje in haar was gedoofd Wendy Muskens

,,Ik ben elke vrijdag even in de winkel om spullen af te geven. Onnechien is altijd zo enthousiast en geniet van haar werk. Toen ik haar zag vlak na de bekendmaking van de tweede lockdown, was die spirit weg. Het leek net of er een kaarsje in haar was gedoofd”, zegt Muskens. Ze zette een inzamelingsactie op voor de winkel omdat de huur van het pand erg hoog is en nagenoeg niet uit eigen zakken te betalen is. De teller staat nu bijna op 1600 euro.

Het werk van Van der Laan wordt ook door Voor Tilburg erkend. Zo is ze in december 2020 uitgeroepen tot Tilburger van de Maand door de politieke partij. Haar populariteit is ook nu ze dicht is duidelijk. Veel voorbijgangers kijken, als het licht aan is, even naar binnen om te zien of Van der Laan in de winkel is. De meesten zwaaien of steken hun duim even op.

Spannender

Van der Laan; ,,Ik wil zeker niet arrogant overkomen, maar mensen hangen echt aan me. Als ik niet in de winkel ben dan zeggen ze dat ze wel terugkomen als ik er wel ben. Ze komen om gehoord te worden en wat je geeft krijg je terug, dat is met het tot nu toe opgehaalde bedrag wel te merken.” Ze hoopt dat het genoeg is. Het blijft onzeker. ,,Als deze lockdown wordt verlengd, wordt het nog spannender, maar ik hoop het wel.”