Ireen Wüst te gast in het nieuwe seizoen van College Tour

Ook Goirle moet een dancefesti­val krijgen: Eastlake festival is in aantocht

GOIRLE - Goirle krijgt een nieuw, of misschien moet je zeggen een eerste, dance-festival. Bij de Oostplas gaat op 25 juni Eastlake Festival van start. De aanvraag voor een vergunning is gisteren de deur uitgegaan. En er is nog meer nieuws over de afgraving pal naast de A58: na een controle heeft de provincie het sein weer op groen gezet voor zwemmers.

7:00