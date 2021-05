Irene Hoeve zegt in Moergestel tent en caravan vaarwel: chalets zijn de toekomst

Buren vrezen zorgwonin­gen in Oisterwijk: ‘Achtertuin voelt straks als een gevangenis’

10:06 OISTERWIJK/BREDA - De directe en achterburen willen via de rechter voorkomen dat er aan de Kerkstraat in Oisterwijk een zorgvoorziening met twaalf woningen worden gebouwd. Met name de directe buren vinden het plan veel te massief en vrezen dat hun achtertuin straks aanvoelt als de binnenplaats van een gevangenis.