Irritatie rond fout kap Heuvelstalling. 'Heeft het eigenlijk wel zin dat ik hier zit?!’

Beveili­gers Club FIX gebruikten ‘buitenspo­rig geweld’, Tilburgse disco moet wéér op slot

14:57 TILBURG - Club FIX moet vanaf vrijdag 8 februari 2019 voor acht weken dicht. Dat heeft burgemeester Weterings besloten. Aanleiding is het gewelddadige optreden van beveiligingspersoneel tijdens de nacht van oud op nieuw. Dit werd tegen de afspraken in bovendien niet bij de politie gemeld. Het is niet voor het eerst dat de club in opspraak is.