Is dat nu een jeep te water in de Piushaven? ‘Mensen geloven niet wat ze zien’

VIDEO Zink en koper in grond luxe wijk Nieuwe Warande 'geen onaanvaard­baar risico’

15:21 BERKEL-ENSCHOT - Grond in de tuinen van woningen in de luxe wijk De Nieuwe Warande in Berkel-Enschot s verontreinigd met zink en koper. Er zijn verhoogde gehalten van deze zware metalen in aangetroffen. Maar er is geen onaanvaardbaar risico voor mensen.