Is de geluidswal langs de N269 verontreinigd? ‘Kom met feiten’, vindt de actiegroep

Zorgen over begroting van Hilvaren­beek én over vervuilde geluidswal bij Doelakkers

23 juni HILVARENBEEK - Een voorjaarsnota om depressief van te worden, Hilvarenbeek stevent af op een faillissement en de bodem van de schatkist is in zicht. Er zijn grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Hilvarenbeek, zo werd dinsdagavond duidelijk in een commissievergadering. ,,Als we geen goede afspraken kunnen maken met een nieuw kabinet, dan moeten we taken teruggeven of opschorten", stelt burgemeester Evert Weys voor.