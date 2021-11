Is dit nog wel jazzmuziek? ‘Het is een muzikaal verhaal’

Een fluwelen toucher op het klavier en een grote communicatieve kracht. De gevoelvolle jazzexploraties van de Bredase pianist en componist Sjoerd van Eijck (1992) raken je meteen. Lessen volgde hij aan het Tilburgs conservatorium waar hij nu zelf ook doceert.

In rap tempo heeft Van Eijck een eigen plek op de jazzagenda veroverd. Dit najaar bracht hij het debuutalbum Aurora uit met zijn formatie OAK. Begin 2022 staat een tournee gepland. Daarnaast maakt Van Eijck waardevolle vlieguren met het trio Mudita. Samen met zangeres Sanne Rambags en trompettist Koen Smits kiest Van Eijck onomwonden voor de directe, melodische schoonheid.

Droomensemble

Tijdens afgelopen November Music in Den Bosch speelde Mudita een gedenkwaardig optreden met slagwerkster Marilyn Mazur. Enkele dagen later kan Van Eijck al weer aan de slag met een nieuw gelegenheidskwartet. In 2019 kreeg hij van Paradox carte blanche om zijn eigen droomensemble samen te stellen. Vrijdag 19 november (20.30 uur) staat het kwartet in Paradox.

Het Tilburgse jazzpodium en broedplaats Paradox geeft vaker mensen de vrije hand. Zo krijgt de Tilburgse gitarist Bram Stadhouders voor de komende vier jaar een tweejaarlijkse carte blanche onder de titel Stadhouders Séances.

Quote Scandinavi­sche jazzmuziek kan me enorm inspireren. Heel aardse en tegelijker­tijd weidse muziek. Sjoerd van Eijck

Van Eijck is twee weken voor zijn optreden druk aan het componeren op het Paradox-podium. ,,Ze hebben een geweldige vleugel en in mijn eentje kan ik me dan helemaal focussen.” Hij pakt de klus serieus aan. Voor het carte-blanche-kwartet schrijft hij gloednieuw materiaal. ,,Ik mocht groot denken”, glimlacht hij. Van Eijck nodigde maar meteen zijn favoriete Noorse slagwerker uit, Jarle Vespestad van het Tord Gustavsen Trio.

,,Hij zei gelukkig meteen ‘ja’. Scandinavische jazzmuziek kan me enorm inspireren. Heel aardse en tegelijkertijd weidse muziek.” In zijn kwartet nemen verder saxofonist Jesse Schilderink en de Duitse cellist Jörg Brinkmann zitting. ,,In mijn composities durf ik steeds meer weg te laten. Veel vertellen met minder materiaal.”

Is het nog wel jazzmuziek die hij maakt? ,,Die vraag krijg ik vaak. Ik wil de luisteraar vooral meenemen in mijn verhaal.” Voor zijn nieuwe kwartet zoekt Van Eijck de allerhoogste sferen op. Pegasus heet zijn cyclus. ,,Ik heb me gestort op het heelal. Online heb ik de meest bijzondere planeten gevonden. Van de donkerste planeet in het universum tot de zwakke ster 51 Pegasi. Heerlijk om zo’n verhalend thema muzikaal in te kleuren.”