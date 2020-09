Is Lucas (13) de nieuwe Pierre Bokma? Lof voor Tilburgs talent. ‘Dit is grote klasse!’

Shuttles waaien niet meer weg in vernieuwde sporthal De Roomley in Udenhout

5 september UDENHOUT - Het zou een leuke speurtocht zijn, om na te gaan wat nieuw en wat oud is in sporthal De Roomley in Udenhout. De hal is na een jaar van verbouwen en nieuwbouw nu opgeleverd en het is een paradepaardje voor duurzaamheid.