Italiaanse nieuwkomer aan de Piushaven: ‘Capo del Pio’

Recher­cheurs over jacht op Brahim S. uit Tilburg: ‘Een meesterin­bre­ker met Guc­ci-schoe­nen’

12:28 De afdruk van zijn merkschoenen van bijvoorbeeld Gucci of Valentino. Dat is wat zo'n tweehonderd daden van de Tilburgse ‘meesterinbreker’ Brahim S. aan elkaar linkt. De man sloeg in ieder geval in 2012, 2014, 2015 en 2016 toe in vrijwel alle dorpen tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.