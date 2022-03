Ivan Otten, lijsttrekker Voor Tilburg, heeft een dikke huid en lange adem. ‘Meer luisteren naar de gewone Tilburger’

Carnaval als ‘afscheid van corona’: in Riel liep een teststraat door het dorp

RIEL - Geen optocht? Toch een optocht! Al is het maar een in mini-vorm. In Kaaiengat (Riel) liep een groep inwoners zaterdag de volledige gebruikelijke route. Hoe ze dat deden? In de gedaante van een teststraat.

27 februari