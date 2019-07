Jaar cel voor Tilburgse verslaafde na beroven ‘oude kwetsbare man’ van 79

De oude man was net boodschappen wezen doen, toen hij vanuit zijn rug volledig ondersteboven werd gefietst. Dat was Van G. Die ging er daarna vandoor met de tas van de man. De rechtbank nam het Van G. extra kwalijk dat hij zo'n 'oude, kwetsbare' man overviel.

Van G. heeft een hardnekkig cocaïneprobleem. Dat is de reden dat de helft van de straf voorwaardelijk is. De rechtbank vindt dat Van G. daaraan moet worden geholpen. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat hij wordt opgenomen in een instelling. Dat is nodig om uit zijn netwerk te komen van drugsverslaafden en -dealers. Weigert hij zich te laten behandelen, wat hij tijdens de rechtszitting aankondigde, zal hij het halfjaar cel moeten uitzitten.