Jaar na Guus Meeuwis-rel gaat weer statige villa aan de Bredaseweg plat: 'Onbegrijpelijk’

video Tilburgers walgen van sloop en nieuwbouw villa Guus Meeuwis: ‘Cultureel erfgoed vernietigd’

25 november TILBURG - Guus Meeuwis liet een 103 jaar oud landhuis aan de Bredaseweg in Tilburg met de grond gelijk maken. De zanger zette er vervolgens een nieuwe, strakke en moderne villa neer. Dat was al omstreden, en nu het resultaat te zien is blijkt dat Tilburgers de nieuwbouw op zijn zachts gezegd niet waarderen. ‘Dit zou een misdrijf moeten zijn.’