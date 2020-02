Jaartje of veertig verschil tussen Tilburgs dj-duo, bijna dezelfde smaak: ‘Kees draait iets moderner’

Waarom? Nou, omdat muziek als een rode draad door beide levens loopt, zij het bij de één wat langer. Bril werkte voor platenmaatschappijen - eerst bij Rough Trade, daarna werd ‘ie weggekaapt door Sony - en had altijd het nieuwste van het nieuwste qua muziek. Hij begeleidde onder meer bands.



De Tilburger draaide in het clubcircuit en had in Paradox zijn eigen show De Brilbrothers. ,,Ik maakte mee hoe vinyl cd werd en hoe het nu weer terug naar vinyl springt.”



Vera draaide vanaf het prille begin, haar negentiende, met vinyl. Ze is kunstenaar, werkt sinds een jaar of zeven bij Weemoed én treedt eens in de twee weken op als dj The Dolphin. ,,Op allerlei plekken. Café Weemoed, af en toe bij RAW, soms feesten en partijen.” Ze begon bij de Hall of Fame, draaide op Incubate en nu en dan bij het onafhankelijke online-radiostation RARARADIO in Eindhoven.