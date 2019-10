Jack is directeur filmfestival in de stad van zijn opa. 013 CIFF vier dagen bij Cinecitta

Hij is filmkenner en werkt voor het Vancouver Film Festival. Wonen doet hij in Parijs. En Tilburg? Dat is de stad van zijn vader Frank en zijn opa Sjaak. Zelf kwam Jack Vermee (59) in Canada ter wereld, want zijn familie was geëmigreerd. Maar deze week is hij terug in de stad waar opa Sjaak een bakkerij had aan de Heuvelring, dat is waar nu bistro St. Sjaak zit. Jack heeft zijn handen vol. Hij is directeur van 013 CIFF, het nieuwe internationale filmfestival in Cinecitta. Het kan gek lopen. Dat vindt hij zelf ook.