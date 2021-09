Jacky sloeg uit het niets terrasgangers, maar is nu blij in Jan Wierhof: ‘Daar ben ik thuis, daar is het gezellig’

Burgemees­ter overweegt sluiting Tilburgs sterrenres­tau­rant Monarh en wil Monchou in de Spoorzone geen vergunning verlenen

7 september TILBURG - De Tilburgse burgemeester Theo Weterings is voornemens de vergunning van sterrenrestaurant Monarh in te trekken. Aan een ander nog te openen restaurant van dezelfde eigenaar - Monchou in de Spoorzone - wil hij geen vergunning verlenen. In Breda loopt er ondertussen een onderzoek naar sterrenzaak Wolfslaar.