Jacques de Leeuw, uitgever en weldoener, overleden: ‘Ik mag wel wat van dat geluk aan een ander geven’

Huis-aan-huis-blad City Tilburg: waardig opvolger van De Koerier of verkapte reclamefol­der?

15 maart TILBURG - Een verrijking van de lokale journalistiek? Of is City Tilburg een slimme, maar verkapte reclamefolder? Lof voor het blad is - vooralsnog - ver te zoeken. ‘Vanwege dat krantje hebben we nu de nee/nee-sticker’.