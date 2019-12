Jacques Stroucken, die de geur van varkens naar Moergestel liet waaien, zou vandaag 90 zijn geworden

In Moergestel zullen weinigen daar op de laatste zondag van het jaar stil bij hebben gestaan. Jacques Stroucken, alias Jodocus, stierf al in 2005. Hij had zich als dichter, visser, stamgast, sauwelèèr en gemeenteraadslid danig geroerd in het dorp.

Maar toch. Wie naar de expositie van Moergestel Kreatief in Den Boogaard is gegaan, kan halverwege de trap even stil hebben gestaan bij een strofe uit de Ode aon Gessel , die Jodocus op papier zette.

Zonder context roept de tekst op de steen in de muur van Den Boogaard een lieflijk beeld op van de ‘Gesselse geur’ die naar het dorp toe waait. Maar zo fris is die reuk nu ook weer niet, blijkt uit het hele gedicht dat zijn dochter Esther via Facebook nog eens ten tonele voerde...

IN MEMORIAM JACQUES STROUCKEN (1929-2005)

Brabants Dagblad, 28 februari 2005

Door Tom Tacken

‘Hij zaat in zun eige gekeerd himmaol te buiteste binne opa te zèn. Zinde wè, dan gong ut gelèèk langs um hinne.’ (uit: Opa).

In 1994 won Jacques Stroucken met dit gedicht, Opa geheten, de eerste prijs op het Dialectfestival in Lieshout. Zelf grootvader geworden stierf hij in de nacht van vrijdag op zaterdag op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct.

Stroucken was een dialectdichter, een van de weinigen, die plat en diep wist te combineren. Hij bracht in datzelfde jaar 1994 een bundel uit, Toemethooi, vol dartelende verzen. Er zat ook een Ode aan Gèssel in, een loflied op het dorp waar hij zijn draai had gevonden.

Oppersauwelèèr

Stroucken, classicus van professie en uit passie, publiceerde als Jodocus zijn dialectgedichten in Moergestel Nieuws; hij had een belangrijke hand in het jubileumboek over de Moergestelse harmonie; hij was jarenlang voorzitter van Hengelsportvereniging De Rietvoorn; hij hield als correspondent voor het Nieuwsblad zijn dorp in de gaten; hij schopte het een jaar tot Oppersauwelèèr van het dorp; en hij was de laatste vertegenwoordiger van de Sociale Partij Moergestel in de gemeenteraad van het dorp.

Voor het harde, politieke bedrijf was hij echter niet in de wieg gelegd. Stroucken bloeide op in de cultuur van de taal, in het volle besef dat in het Gèssels net zoveel te ontdekken viel als in het Grieks.

Dubbeltjespot bij de Klaore

Door privé-omstandigheden genoopt, moest Stroucken in 1996 Moergestel inruilen voor Oisterwijk, de gemeentelijke herindeling als het ware vooruitsnellend. In zijn afscheidsrede aan de raad beloofde hij ‘in elk geval mijn dubbeltjespot bij café de Klaore bij te houden’. Toch zou hij zich daarna nog maar zelden laten zien in het dorp dat hem zo na aan het hart had gelegen.

Het was niet zoals wijlen burgemeester Ter Veer van Moergestel uitriep toen hij bij de presentatie van Toemethooi werd uitgedaagd een gedicht van Jacques Stroucken voor te lezen. Alleen zij die in het dorp geboren zijn, konden de taal ervan spreken, zo meende burgemeester Ter Veer.

Bij de kapucijnen