Jagen op baan in de zorgsector

HilverJazz maakt namen bekend voor tweede editie van festival, vijf Boy Edgar prijswinnaars op programma

10:25 HILVARENBEEK - Het is nog ver weg, maar het programma van HilverJazz 2018 is grotendeels bekendgemaakt. Benjamin Herman en zijn New Cool Collective, Ntjam Rosie en De Raad van Toezicht zijn enkele artiesten die op 24 november zullen optreden in cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek.