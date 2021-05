Jammer van de premières: na wikken en wegen verschuift eerste editie Music Filmfestival naar 2022

De nieuwe film over de Amerikaanse muzikant Frank Zappa. Die had Gerard van den Broek maar wat graag laten zien op het nieuwste festival van Tilburg, maar corona is spelbreker. Het Music Filmfestival werd november vorig jaar aangekondigd als één van de twee nieuwe blikvangers van de stad. De andere - Illustrada, een tentoonstelling van digitale kunst - kan wel doorgaan omdat het in de openlucht is.



Een filmfestival zonder bioscopen - die zijn vanwege corona nog dicht - heeft weinig zin, vertelt organisator Gerard van den Broek. Er was nog even de hoop om dit jaar met een afgeslankte versie te beginnen. ,,We hebben de knoop doorgehakt toen het aantal besmettingen nog opliep en het vaccinatieprogramma niet opschoot”, zegt hij. ,,Wel hebben we nu een datum geprikt, van 7 tot en met 9 april.”