Jan Kinds weet hoe je een festival overleeft en geeft tips

Jan Kinds gaat naar een festival en neemt mee… ,,Tent, tweepersoons luchtbed, dekbed of slaapzak, kussen.” De Tilburgse festivalfanaat pakt zijn rugzak erbij en haalt daar de rest van zijn vaste bagage uit tevoorschijn. ,,Oordoppen, oplader, dobbelspelletje, gasbrander, percolator, koffie en als het past een stoeltje. Fijn voor ‘s ochtends. Op de grond zitten houd ik niet zo lang vol.”

Kinds werkt in platenzaak Sounds in Tilburg en gebruikt bijna al zijn vrije dagen om naar festivals te gaan. Heel het jaar door. Al geweest: Eurosonic, Grasnapolsky, Ik Zie U Graag en Roadburn. ,,Dit weekend ga ik naar Here Comes The Summer op Vlieland. Later nog naar Best Kept Secret, Haldern Pop in Duitsland, Into The Great Wide Open en Le Guess Who?. Down The Rabbit Hole staat ook op mijn lijstje, maar daar heb ik nog geen kaartje voor.” En zo gaat het al sinds hij jong was.

Om de muziek

Wat hij zoekt in een festival? ,,Het gaat mij puur om de muziek. Een festival heeft als voordeel dat je heel veel bands op één plek kan zien. Het is voor mij het zoeken, het ontdekken, het snelle schakelen als iets niet bevalt. En de verrassing. Op Grasnapolsky zag ik SONS. Jonge gasten uit Antwerpen waar ik nog nooit van had gehoord. Die gaven me daar toch een show weg, fenomenaal! Daar kan ik gewoon een paar weken op teren, op wat die jongens teweegbrengen.”

Eerdere hoogtepunten? ,,LCD Soundsystem op Best Kept Secret vorig jaar is misschien wel een van de beste festivalshows ooit. War on Drugs vond ik daar eerder ook magnifiek.”

Volledig scherm Jan Kinds: ,,Powerbank en adapter. Tegenwoordig is een mobiel op een festival onmisbaar, vanwege de app, het tijdschema of de navigatie. En natuurlijk voor sociale media. Vaak communiceert een festival via sociale media.” © Jan Kinds

Huiswerk maken

Een week of wat voor een festival maakt Kinds zijn huiswerk. Hij luistert op Spotify naar lijstjes met artiesten die optreden op het festival en vinkt aan wat hij goed vindt. Die acts krijgen extra aandacht. Nog meer luisteren, op internet wat over ze lezen. En vooraf, met het blokkenschema in de hand, een route uitstippelen om zo veel mogelijk uit de dag te halen. ,,Tijdens het festival trek ik mijn eigen plan. Ben ik een vrij extreme einzelgänger. Dan hoef ik ook niet te kletsen als de band staat te spelen, want dat vind ik irritant, haha.”

Hoe hij het volhoudt, twee, drie of vier lange dagen vol muziek? ,,Goed eten, drinken en slapen. Het heeft z’n charme hoor, nachten doorhalen en helemaal kapot gaan op een festival, maar die tijd heb ik gehad. Nu wil ik kunnen slapen en zorg ik ervoor dat mijn tent nooit naast een grote feesttent of een wandelpad staat, en al helemaal niet in de buurt van de toiletten. Daar is het vaak één grote modderpoel, om over de stank nog maar te zwijgen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Jan Kinds: ,,Behalve oorbescherming neem ik ook standaard 'huidbescherming' mee. Een pet en zonnebrand. Want stel je toch voor dat de zon een uur staat te branden, terwijl jij net naar je favoriete band kijkt?” © Jan Kinds

Geen alcohol

Alcohol drinken doet Kinds niet. ,,Ik zorg dat ik altijd een flesje bij me heb om met water te vullen bij het tapkraantje op de wc. Na de headliner ga ik mijn nestje in en rond 10 uur ben ik weer op. Even lekker ontbijten en rond 12 uur sta ik weer in de wei. Ik voel me soms wel bezwaard dat ik niet bijdraag aan de baropbrengsten, omdat ik weet hoe belangrijk die zijn voor een festival. Ik koop wel vaak platen of shirts van bands die ik goed vind. Daar besteed ik liever mijn geld aan.”

Het is toch al een dure hobby, met festivalkaartjes die richting of zelfs over de 200 euro per stuk gaan. Van meer dan tien euro voor een simpel broodje hamburger slaat ook niemand meer achterover. Hoe Kinds het betaalbaar houdt? Door op sommige festivals als vrijwilliger aan de slag te gaan. Een paar diensten draaien en de rest van het weekend bandjes kijken. Heerlijk. Soms staat hij er ook namens zijn werk, platen te verkopen op Best Kept Secret bijvoorbeeld. ,,Dat scheelt. Ik heb ook geen vriendin of kinderen en woon vrij simpel. Al mijn geld gaat eigenlijk op aan dit soort vermaak.”

Volledig scherm Jan Kinds: ,,Een gasbrander en een percolator. Een vers bakkie koffie is hemels 's ochtends. Hoe lekker is het als je dat zelf kan zetten, buiten bij je tentje.” © Jan Kinds