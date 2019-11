Jan Naaijkensring 2019 gaat naar Samen op Koers (SOK)

Volgens de jury van de Jan Naaijkensring zijn de activiteiten van SOK inmiddels diep geworteld in de lokale gemeenschap, wat ook wel te zien is aan de hoge bezoekersaantallen. Zo trok het toneelstuk Sneeuwwatje en de Vijf Erge eerder dit jaar nog honderden bezoekers.



‘De toekenning van deze prijs is zowel een blijk van erkenning voor datgene wat Samen op Koers meer dan een decennium lang voor onze samenleving heeft betekend, maar houdt ook een aanmoediging in om op de ingeslagen weg voort te gaan, in het belang van alle Hilvarenbekenaren, met én zonder beperking’, zo laat de jury van de Jan Naaijkensring weten.