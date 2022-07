Jan Pasmans zet een stapje terug, lonkt een comeback van de ‘zingende frietboer’? ‘Dat zou zomaar kunnen’

Opgegroeid in Westelbeers, ging al op jonge leeftijd met zijn vader naar talentenjachten en hij stond al op zijn vijftiende in Diessens Kerkzicht op het biljart te zingen. Samen met zijn zussen Toos en Mies zette Jan Pasmans de eerste schreden op het podium en later bracht hij een aantal Nederlandstalige singels uit. Omdat hij op dat moment in een friteszaak in Hilvarenbeek werkte, kreeg hij de bijnaam De zingende frietboer.

,,Het was een mooie tijd, met als hoogtepunt een optreden bij Op Volle Toeren van Chiel Montagne,” blikt hij terug. ,,Maar uiteindelijk werd het geen professionele carrière en mede doordat ik al vroeg alleen kwam te staan voor de opvoeding van mijn kinderen, moest ik andere keuzes maken. Een eigen horeca in Hilvarenbeek ging net aan mijn neus voorbij en ik vond werk in de beveiliging, wat ik nu soms nog doe, ondanks mijn pensioen.”

Daarnaast zet hij zich al jaren in voor de EHBO. ,,Toen ik vanuit mijn werk met de EHBO in contact kwam wilde ik me er ook inzetten als vrijwilliger. Het geeft mij een goed gevoel als ik iets voor anderen kan betekenen. De EHBO-vereniging Hilvarenbeek is een bloeiende vereniging met zo’n vijftig actieve leden. We ondersteunen bij vrijwel alle evenementen in Hilvarenbeek en kunnen daar veel goede dingen doen. Aanvankelijk zou ik voor een periode van vier jaar de club leiden, maar uiteindelijk werden het er iets meer.”

In de periode van zijn voorzitterschap werden er door nieuwe wetgeving (onder andere rondom privacy) steeds meer eisen aan de EHBO’ers gesteld. Ook kwamen er andere hulpvragen, zoals alcohol en drugsgebruik bij evenementen. ,,Het is nu een mooi moment om het stokje over te geven,” zegt hij. Sandra Leyssen gaat het tijdelijk van hem overnemen, tot er een permanente invulling gevonden is.

Nu Jan Pasmans weer meer vrije tijd krijgt kan hij al vooruitkijken naar het carnaval van komend jaar, want met carnaval is een optreden bij de Gouden Carolus vaste prik. Hij zong onlangs ook nog bij het huwelijk van zijn dochter, waarmee duidelijk is dat deze hobby weer meer aandacht zal krijgen.