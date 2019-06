Jan Pelle vertrekt als directeur bij BOM

De Raad van Commissarissen (RvC) start deze zomer met de wervingsprocedure voor een opvolger. Volgens RVC-voorzitter Rene Penning de Vries heeft Pelle met ‘voortvarendheid’ leiding gegeven aan de BOM. Hij heeft zich met name ingezet voor Pivot Park in Oss en de BIC Campus in Eindhoven. Pelle is sinds 2008 bestuurder van de BOM. Daarvoor was hij docent politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotteram en wethouder Economische Zaken in de Roosendaal.