Jan Simons wandelde elke dag naar Maria en nam haar kaarsen mee terug

IN MEMORIAMTILBURG - Bijna vier decennia lang, zes dagen in de week , liep Jan Simons van zijn woning aan het Radiopleintje naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. ,,Maria komt bij mij op de eerste plaats, daarna mijn vrouw”, knipoogde de Tilburger die dinsdag op 76-jarige leeftijd is overleden.

Zijn devotie beperkte zich niet tot de kapel, waar hij elke dag de opgebrande kaarsen opruimde en een bladzijde omsloeg in het boek met namen van Tilburgse oorlogsslachtoffers.

Thuis op zolder hield Simons er ook een imposante verzameling noveenkaarsen op na. De meeste waren negen dagen eerder in de kapel aangestoken door gelovigen. ,,Maar soms brengen bekenden kaarsen voor me mee”, vertelde Simons twee jaar geleden in het Brabants Dagblad.

,,Er staat van alles tussen. Kaarsen uit Italië en Duitsland, kaarsen met Peerke Donders erop of met Sint Christoffel.” Al te gewichtig deed Simons niet over zijn hobby: ,,Het is een mooie aankleding van de ruimte.”

Gouden kracht

Voor Karel Bergmans, voorzitter van de stichting achter de kapel die zijn vader na de oorlog oprichtte, was Jan Simons een 'gouden kracht'. Zijn gezondheid liet hem dit jaar in de steek.

De binnenstad, waar Simons tot twintig jaar geleden een winkel in luxe en huishoudelijke artikelen had, moest hij vaarwel zeggen. Hij mocht het ook niet meer meemaken dat het oorlogsboek dit najaar vervangen werd door een nieuw exemplaar in twee delen.

Voor zijn verdiensten werd Jan Simons benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Volledig scherm Jan Simons (links) samen met Karel Bergmans in de kapel van OLV ter Nood. © Beeld Werkt