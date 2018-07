Jan Terlouw maant politiek tot actie tegen klimaatverandering bij bezoek aan Beekse Bergen

Terlouw is ambassadeur van het Nuon Solar Team dat in september deelneemt aan de Solar Challenge in Zuid-Afrika. In het Safaripark werd dinsdag een nieuw innovatief radarsysteem getest. Bij de onthulling gaf Terlouw een bevlogen toespraak over klimaatverandering en de mogelijkheden om de problemen op te lossen. ,,De mensheid die alles kan, die ogen kan laseren en een gaatje in de planeet mars kan boren, waarom kan die niet de strijd aan gaan met klimaatverandering? Het is een kwestie van willen."