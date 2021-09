Jan van Besouw moet zichtbaarder zijn in Goirle, maar de bar gaat voorlopig om vijf uur dicht

GOIRLE - Verenigingen die straks nog een biertje willen drinken in het Jan van Besouw in Goirle na hun repetitie of bijeenkomst? Dat zit er even niet in. Vanwege personeelstekort gaat de bar om 17.00 uur op slot.

,,We hebben al zo weinig personeel en dan moeten we ook nog zorgdragen voor de toegangscontrole.” Directeur Sanna Weustink wil niet klagen, maar de problemen stapelen zich in Jan van Besouw wel op. Ook al zet ze er met haar team de schouders onder, ‘volwaardige horeca’ kan ze door de personele krapte even niet bieden. ,,Voor de coronaperiode hadden we twintig fte’s (fulltime personeelsleden, red.), nu zijn dat er 4,5. Mensen hebben afgelopen anderhalf jaar voor zichzelf gekozen. Op korte termijn komen er gelukkig enkele krachten bij.”

Zelf springt Weustink nu achter de bar bij maar een structurele oplossing voor de avonduren is niet in zicht. ,,Tot vijf uur ’s middags is de horeca open.” Ze vindt het vervelend dat de verenigingen en andere gebruikers van de ruimten in het cultureel centrum het in de avonduren zonder een afsluitend drankje moeten doen. Maar ze heeft ook goed nieuws voor de Jan van Besouw-gebruikers.

,,We gaan hen meer zichtbaar maken met een presentatie in de entreehal. Nee, het wordt geen wall of fame. Bezoekers van het centrum moeten zien wat er op de etages boven in het gebouw gebeurt. Hopelijk creëren we daarmee een wisselwerking zodat ook zij niet alleen zichtbaar zijn, maar ook gezien voelen en wellicht ledenaanwas genereren.”

Ook in het centrum en rondom CC Jan van Besouw wil Weustink meer zichtbaarheid creëren met banners en banieren. Die wensen kwamen naar voren bij brainstormsessies die Weustink en haar team de afgelopen maanden hebben gehouden met gebruikers, ondernemers, theaterliefhebbers en jongeren.

Programmering

Ook een andersoortige programmering is een uitkomst van de praatsessies. Zo moet een fifty-fiftyverdeling tussen professionele gezelschappen en lokale amateurs in de programmering meer gestalte krijgen. Nieuwe kleinschalige onderdelen in het programma zijn Besouw Life in samenspraak met Nol Havens van VOF De Kunst.

De eerste ‘Life’ is zondag 26 september in de foyer met zanger/gitarist Bjorn van der Doelen. Ook nieuw op de 26ste is Koffie en Klassiek op Zondag om 12.00 uur in de kapel van het centrum. ,,We gaan meer zekerheid inbouwen”, verwijst Weustink naar de programmering.

,,Natuurlijk laten we ook grote namen toe (getuige Youp van ’t Hek en Marc-Marie Huibregts, red.) maar soms zijn die artiesten meer rendabel in een zaal met duizend stoelen.” Weustink benadrukt dat CC Jan van Besouw in de coronaperiode geen financiële deuk heeft opgelopen. Op steun hoefden we niet te rekenen omdat we subsidie ontvangen van de gemeente.”