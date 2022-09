Jan van Gorkum stopt na 42 jaar als bestuurslid bij Oysters: ‘Rugby is voor mij een verslaving’

Dark store flitsbezor­ger Flink in Korte Tuinstraat Tilburg voorlopig dicht na uitspraak rechter

TILBURG - Boodschappendienst Flink houdt de deuren van haar vestiging aan de Korte Tuinstraat sinds enkele dagen gesloten. Aanleiding is een recente uitspraak van de rechter in Breda, die de gemeente in het gelijk stelt.

27 september