Jan Wim Schoenmakers (66) komt met eerste plaat: ‘Ik volg eindelijk mijn droom’

Grieken hebben eredivisie-spit­sen niet nodig voor goals tegen Moldavië

15 november Griekenland had zondagavond in het stadionul Zimbru in Chisinau geen spitsen uit de eredivisie nodig om afstand te nemen van Moldavië. Met een treffer en een assist was Kostas Fortounis de grote man bij de 0-2 zege in groep 3 van de C-categorie van de Nations League.