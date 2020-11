Jannie verbreekt het zwijgen: ‘De nonnen hebben heel mijn kindertijd afgepakt’

recensie Aslast van Dautzen­berg: een mislukt experiment

30 oktober TILBURG - De spaarzame keren dat Anton Dautzenberg sprak over zijn nieuwe roman Aslast gaf de Tilburgse schrijver aan dat hij zijn boek intuïtief geschreven had en dat hij ook niet precies wist waar het over ging. Hij was vooral benieuwd wat anderen eruit zouden halen aan betekenissen. Zei hij.