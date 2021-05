Jantina (31) werkt op spoedhulp én ambulance: ‘Roeien met de riemen die je hebt’

De horecaman is er, nu kan de verbouwing van de Harmonie tot ‘huis van de muziek’ van start

4 mei TILBURG - Een soort van reddende engel is hij. De Tilburgse kok Lucas Smits viel voor de charmes van het Harmoniegebouw in de Stationsstraat en gaat er de horeca doen. Dat besluit kwam precies op tijd. Nu staat niets de omvorming van het roemruchte pand tot ‘huis van de muziek’ meer in de weg.